FC St. Pauli - Union Berlin 3:2

St. Pauli gewinnt irres Spitzenspiel gegen Union

Der FC St. Pauli hat sich in der 2. Bundesliga am Montagabend (04.02.2019) im packenden Topspiel gegen Union Berlin dank eines ganz späten Treffers durchgesetzt und ist somit an den Eisernen vorbeigezogen.