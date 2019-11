FC St. Pauli - Hannover 96 0:1

Alarm auf St. Pauli, durchatmen in Hannover

Hannover 96 hat einen ganz wichtigen Sieg in der zweiten Fußball-Bundesliga gefeiert - und den FC St. Pauli in den Schlamassel geschossen. Die Hamburger verloren am Samstag (30.11.2019) im eigenen Stadion mit 0:1 gegen Hannover.