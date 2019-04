Die Ostwestfalen setzten sich dank eines Doppelpacks von Christopher Antwi-Adjei und eines Treffers von Kai Pröger (90.+2) im Duell mit Konkurrent 1. FC Heidenheim verdient mit 3:1 (0:0) durch und kletterten auf Aufstiegsplatz zwei. Das beste Team der Rückrunde ist damit seit sechs Spielen unbesiegt (fünf Siege).

Für den formstarken "Jimmy" Antwi-Adjei waren es die Treffer Nummer sechs und sieben (52. und 59.) in den jüngsten sieben Partien. Während Paderborn von der Rückkehr ins Oberhaus träumen darf, kann Heidenheim den Aufstieg bei fünf Punkten Rückstand auf den Rivalen trotz der besten Saison der Klubgeschichte wohl abhaken. Daran änderte auch der Ehrentreffer von Robert Andrich (90.+3) nichts.

"Wir genießen den Moment. Dass wir an Hamburg vorbeigezogen sind, ist super schön", sagte Antwi-Adjei: "In der ersten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe. Die wenigen Chancen, die man gegen eine Mannschaft wie Heidenheim bekommt, muss man nutzen. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft so helfen konnte."

Schnatterer und Beermann verletzt

Vor 12.588 Zuschauern in der Benteler-Arena hatte der Gast den besseren Start, als Norman Theuerkauf per Freistoß die Latte traf (18.). Heidenheim, das auf Offensivspieler Nikola Dovedan (Knie) verzichten musste, konnte aber die verletzungsbedingten Ausfälle von Kapitän Marc Schnatterer und Timo Beermann nicht kompensieren. Beide musste frühzeitig raus (40./41.).

Glück hatte Paderborn, als Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) nach einem Handspiel von Mohamed Dräger im Strafraum auf Stürmerfoul anstatt auf Strafstoß entschied (63.). Die Gäste gaben sich nie auf, konnten die sichere Paderborner Abwehr aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

Am 32. Spieltag tritt der SC Paderborn zum Ostwesfalen-Derby bei Arminia Biefeld an, Heidenheim empfängt den SV Sandhausen.