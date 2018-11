Das Spiel in Paderborn nahm erst nach der Pause richtig Fahrt auf. Zunächst brachte Andreas Voglsammer die Arminia in Führung (46.), dann trafen die zuletzt so starken Paderborner zum Ausgleich. Sebastian Schonlau war der Torschütze (51.) per Kopf nach einem Freistoß.

Klos erzwingt den Siegtreffer

Im Anschluss sahen die Zuschauer ein richtig gutes Spiel. Und nach gut einer Stunde ging die Arminia wieder in Führung. Fabian Klos stocherte den Ball nach einem Durcheinander in der SCP-Abwehr ins Tor (63.).

Kurz vor dem Ende dann die kalte Dusche für Bielefeld. In der 90. Minute besorgte der gerade eingewechselte Julius Düker den vor allem zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich für Paderborn.

Bielefeld bleibt in Gefahr

Bielefeld versäumte es dadurch, sich mit dem Dreier ein wenig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen und liegt mit nun 14 Punkten weiter nah an der Abstiegsrelegation. Paderborn hingegen hat mit 22 Punkten nach wie vor Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Für Paderborn geht es am kommenden Freitag (07.12.18) mit der Partie beim Hamburger SV weiter. Bielefeld kann zwei Tage länger regenieren, ehe die Partie gegen den SV Sandhausen ansteht.