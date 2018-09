Beide Torhüter mit starker Leistung

Die größte Chance in der Anfangsphase vergab Ben Zolinski, der nach einem Sololauf in Männel seinen Meister fand (8.). Tekpetey sorgte mit seinem dritten Saisontor aber für die verdiente Pausenführung. Nach dem Wechsel wurde Aue vor 8.545 Zuschauern aktiver. Pascal Testroet vergab aber frei vor Torhüter Leopold Zingerle die große Chance zum Ausgleich (66.). Zingerle parierte auch in der Schlussphase gegen Jan Hochscheidt (86.) und Sören Bertram (88.) stark.