Am 11. Juni 1997 hatte der 1. FC Kaiserslautern zur Pause mit 6:2 geführt. Diese acht Tore Pause bedeuten nach wie vor einen Rekord. Das Spiel endete 7:6 für die Pfälzer, die dann als Aufsteiger ein Jahr später Meister wurden. Auch das ist noch ein gültiger Rekord: Nie wurden 13 Tore oder mehr in einem Profispiel in Deutschland erzielt.

Wehen Wiesbaden setzte sich am Freitag (06.03.20) an der Bremer Brücke nach fünf Spielen ohne Sieg mit 6:2 (5:2) durch - großzügig unterstützt durch katastrophale Fehler der Gastgeber. Wiesbaden kletterte auf den Abstiegsrelegationsplatz. Osnabrück liegt nach der achten Partie ohne Sieg nur noch vier Punkte davor.

Sogar Führung für den VfL

Manuel Schäffler (5., 26. und 45.), Max Dittgen (7.) und Stefan Aigner (15.) machten in der historischen ersten Hälfte aus einem 0:1-Rückstand eine beruhigende Führung. Benjamin Girth hatte bereits in der dritten Minute für Osnabrück getroffen. Moritz Heyer verkürzte in der Nachspielzeit (45.+2). Daniel Kyereh (90.+2) erzielte das Tor zum Endstand.

Die Defensive der Niedersachsen fiel auseinander: U21-Nationalspieler Felix Agu leitete mit einem Fehlpass das 1:1 ein, ehe er Schäffler anschoss und der Ball über die Linie sprang. Auch beim zweiten Gegentor landete sein Aufbaupass beim Gegner. Beim 1:3 rutschte der 20-Jährige, der im Sommer ablösefrei zu Werder Bremen wechseln wird, aus - bereits nach 22 Minuten wurde er ausgewechselt. Doch auch sein Ersatz patzte: Kevin Wolze rutschte weg, verlor den Ball an Aigner, der Schäffler bediente. Beim 1:5 ließ Wolze Schäffler davon laufen.

Osnabrück jetzt in Bielefeld

Der VfL Osnabrück spielt am Freitag (13.03.20) bei Arminia Bielefeld, Wehen Wiesbaden empfängt zwei Tage später den VfB Stuttgart.