Beide Teams noch im DFB-Pokal vertreten

Für beide Mannschaften geht es nun erstmal im DFB -Pokal weiter. Osnabrück spielt am Dienstag (22.12.2020) um 18.30 Uhr beim 1. FC Köln, Paderborn am selben Tag um 20.45 Uhr bei Union Berlin. In der 2. Liga spielt der VfL erst im neuen Jahr wieder am Sonntag (03.01.2021) um 13.30 Uhr bei Holstein Kiel. Paderborn muss einen Tag später um 20.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf ran.