Die Niedersachsen schlugen den Karlsruher SC am Sonntag (01.09.2019) verdient mit 3:0 (1:0). Die ersten beiden Tore für die Mannschaft von Daniel Thioune schoss Marcos Alvarez: In der 22. Minute traf der Stürmer nach einem Abwehrfehler des KSC, in der 48. Minute per Foulelfmeter.

Den dritten Treffer legte Neuzugang Joost van Aken in der 80. Minute nach.