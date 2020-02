Die Mannschaft von Trainer Jens Keller holte am Sonntag (02.02.2020) einen schwer erkämpften und immens wichtigen 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Sandhausen und konnte erst einmal die Abstiegsränge verlassen. Nürnberg steht nun mit 22 Punkten auf Rang 13. FCN-Spieler Philipp Heise machte nach Spielende aber direkt deutlich: "Es ist schön, dass wir drei Punkte geholt haben. Aber jetzt zählt das nächste Spiel. Wir brauchen jede Woche Punkte, Punkte, Punkte."

Der "Club" ging beim erst zweiten Erfolg unter Keller durch einen sehenswerten Kopfballtreffer von Michael Frey (12. Spielminute) in Führung. Robin Hack erhöhte mit einer starken Einzelleistung (53.) auf 2:0. Leart Paqarada scheiterte danach mit einem Foulelfmeter an FCN -Keeper Christian Mathenia (64.). Einziger Wermutstropfen für Nürnberg: Frey fehlt beim Spiel in Osnabrück wegen einer Gelb-Roten Karte (78.).