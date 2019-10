1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 1:1

St. Pauli entführt einen Punkt aus Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg ist auf seiner Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga vom FC St. Pauli gebremst worden. Die Franken kamen am Sonntag (06.10.2019) in einer intensiven Partie gegen die punktgleichen Norddeutschen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.