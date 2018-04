Nach zuletzt fünf Spielen in Folge ohne Dreier besiegte das Team von Trainer Michael Köllner am Samstag (07.04.2018) den 1. FC Heidenheim mit 3:2 (3:1). Damit rückten die Nürnberger bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf heran. Heidenheim ist seit mittlerweile sechs Spielen ohne Sieg und bleibt Sechzehnter.

Nach einem Traumtor aus 35 Metern von Heidenheims John Verhoek (28.) drehten Hanno Behrens (29.), Eduard Löwen (31.) und Marvin Stefaniak (38.) mit drei Club-Treffern binnen neun Minuten die Partie. Nikola Dovedan (52.) gelang im zweiten Durchgang nur noch der Anschlusstreffer für den FCH.

Nürnberg erwischt den besseren Start

Die Gastgeber störten Heidenheim im Aufbau früh und kamen schon nach fünf Minuten zur ersten gefährlichen Gelegenheit, doch Lukas Mühl setzte den Ball aus zehn Metern knapp über das Tor. Anschließend passierte lange Zeit nur wenig, erst nach gut einer halben Stunde nahm die Partie an Fahrt auf.

Dann ging es aber Schlag auf Schlag: Erst traf Verhoek mit einem Schuss aus 40 Metern, dann profitierte Nürnberg von zwei Heidenheimer Patzern.

Heidenheim patzt doppelt

Nur eine Minute später erzielte Behrens nach einem Luftloch von FCH-Verteidiger Timo Beermann den Ausgleich. Und direkt nach dem folgenden Anstoß vertändelte Oliver Steurer leichtfertg den Ball am eigenen Strafraum und leitete damit das 2:1 ein - Löwen musste nur noch vollenden.

Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Stefaniak per Kopfballheber für die Vorentscheidung. Heidenheim kam jedoch mit viel Schwung aus der Pause, Dovedan sorgte mit seinem Anschlusstreffer nach einer Ecke noch einmal für Spannung.

Der Club spielt nächsten Sonntag im Duell um den Bundesliga-Aufstieg beim FC Ingolstadt. Heidenheim epfängt ebenfalls sonntags den schwächelnden Tabellenführer aus Düsseldorf.