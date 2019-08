1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:4

Hamburg setzt Ausrufezeichen in Nürnberg

Von Christian Hornung

Das sah doch schon ziemlich nach Bundesliga aus: Was der Hamburger SV im Topspiel der Zweiten Liga in Nürnberg ablieferte, war ein klares Ausrufezeichen in Richtung Wiederaufstieg.