Das goldene Tor für die Kiezkicker, die durch den Erfolg auch an Stadtrivale HSV vorbeizogen, gelang Allagui mit seinem ersten Ballkontakt kurz nach seiner Einwechslung. Vor zwei Wochen hatte der Tunesier ebenfalls als Joker gegen Sandhausen getroffen.

Die Duisburger bleiben durch die Niederlage Vorletzter und mussten nach dem Überraschungs-Erfolg zuletzt gegen den 1. FC Köln die erste Niederlage unter Trainer Torsten Lieberknecht einstecken. Pauli bleibt zum fünften Mal in Serie ungeschlagen.

Pauli mit Spielkontrolle, aber nur mit wenigen Chancen

Die Gäste kontrollierten die Begegnung von Beginn an, ohne sich dabei viele hochkarätige Torchancen herauszuspielen. Der MSV stand defensiv weitgehend stabil, fand aber kaum einmal den Weg nach vorn. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte St. Paulis Marvin Knoll, der aber am aus dem MSV-Tor geeilten Daniel Mesenhöler scheiterte (9.).

Auch der zweite Durchgang bot zumeist fußballerische Magerkost - er gestaltete sich aber etwas ausgeglichener. Ein Freistoß von Duisburgs Kevin Wolze nach 54 Minuten unter der Mauer hindurch, den Robin Himmelmann aber sicher entschärfen konnte, war die erste ernstzunehmende Annäherung der Lieberknecht-Elf. Ryo Myaichi zielte per Kopf auf der anderen Seite nach einer Ecke für die Hamburger knapp drüber (59.).

Allagui ziemlich frei

In der 70. Minute hatte Himmelmann dann ein paar Probleme mit einem Distanzschuss von Duisburgs Andreas Wiegel - im Nachsetzen wurde Ahmet Engin von Jeremy Dudziak am Kopf getroffen, Schiedsrichter Pascal Müller entschied sich jedoch dafür, keinen Strafstoß für den MSV zu verhängen. In der Schlussphase brachte Pauli-Trainer Markus Kauczinski dann all seine Joker - und einer stach: Allagui köpfte nach einer Ecke ziemlich ungedeckt vom Fünfmeterraum ein (84.). In der Nachspielzeit hatte Fabian Schnellhardt noch eine Kopfballgelegenheit zum Ausgleich, verfehlte das Gästetor aber.

Duisburgs Kapitän Wolze haderte bei "Sky" mit dem nicht gegebenen Elfmeter und meinte: "Für mich war das hinten raus eigentlich ein 0:0-Spiel aber dann haben wir die Ecke schlecht verteidigt." Matchwinner Allagui analysierte: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten sind wir schwerer reingekommen. Aktuell sind wir eben auf einer Welle und dann muss man alles mitnehmen."

Duisburg reist am kommenden Sonntag (28.10.2018) zum wichtigen Kellerduell nach Ingolstadt, St. Pauli empfängt Holstein Kiel zum Nord-Duell.

rt | Stand: 22.10.2018, 22:30