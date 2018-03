Duisburgs schwache Chancenausbeute

Die Lauterer Mannschaft von Trainer Michael Frontzeck erwischte vor 18.273 Zuschauern einen glänzenden Start. Osawe traf nach einem Konter zur Führung. Danach übernahmen erst einmal die Zebras das Kommando, der MSV ließ bis zur Pause aber mehrere Möglichkeiten ungenutzt. Boris Taschtschi schoss aus kurzer Distanz drüber (22.), Moritz Stoppelkamp traf innerhalb einer Minute zweimal den Pfosten (32./33.).

Kaiserslautern war in der Chancenverwertung deutlich effizienter. Nach einem Ballverlust von Lukas Fröde erhöhte Osawe auf 2:0. Mit seinem fünften Saisontreffer sorgte der Angreifer dann aus kurzer Distanz für die Entscheidung, Kessel stellte nach dem Anschlusstor schließlich per Kopf den Endstand her.

Am kommenden Sonntag (08.04.2018) steht für die Lauterer das nächste "Endspiel" gegen den SSV Jahn Regensburg an, Duisburg tritt tags zuvor in Berlin gegen den 1. FC Union an.