Im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Ingolstadt nach dem Trainerwechsel unter der Woche mit dem neuen Chefcoach Tomas Oral beim Vorletzten MSV Duisburg einen wichtigen 4:2 (1:0)-Sieg erreicht und nach Punkten zu den "Zebras" aufgeschlossen. Beide Teams haben mit 22 Zählern vor Magdeburgs Spiel am Montag beim Hamburger SV nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Lezcano zur Stelle

Duisburg begann am Samstag (06.04.2019) in der heimischen Arena selbstbewusst. Die erste Chance aber hatte Ingolstadt, aber Dario Lezcano scheiterte frei vor MSV-Schlussmann Felix Wiedwald. Danach hatten die Gastgeber wieder mehr von der Partie, kamen aber zunächst über gute Ansätze in der Offensive nicht hinaus.

In eine gute Duisburger Phase fiel dann das 0:1. Bei einer Flanke von rechts stand MSV-Verteidiger Joseph Baffoe zu weit von Lezcano weg, der per Kopf die Kugel im Tor unterbrachte (32.). Aber die Gastgeber kamen nach der Pause zurück. Nur 18 Sekunden nach Wiederanpfiff köpfte Stanislav Iljutcenko eine Sousa-Flanke zum 1:1 ein (46.).

Baffoe unglücklich

Der MSV witterte Morgenluft. Aber wieder traf der FCI. Bei einer ungelenken Kopfballabwehr von Baffoe im Strafraum gab es Handelfmeter für die Gäste. Lezcano ließ sich die Chance zum 2:1 nicht entgehen (61.). In der Aufregung um den Elfmeter schickte Schiedsrichter Robert Kempter Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht auf die Tribüne.

In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorn. Ingolstadt nutzte in der Schlussminute den Raum zum Kontern mit dem 3:1 durch Sonny Kittel (90.). Kevin Wolze sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 2:3 (90.+3). Duisburg warf alles nach vorne, schickte sogar Torwart Wiedwald in den gegnerischen Strafraum. Aber wieder konterte Inoglstadt und machte mit dem 4:2 durch Thomas Pledl (90.+5) alles klar.

Duisburg muss am nächsten Samstag (13.04.2019, 13 Uhr) beim SC Paderborn möglichst punkten. Der FC Ingolstadt tritt am Tag darauf im heimischen Sportpark gegen Aufstiegskandidat Holstein Kiel an.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 06.04.2019, 18 Uhr