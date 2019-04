Der MSV Duisburg hat in Überzahl nur 2:2 (1:1) gegen Arminia Bielefeld gespielt und wartet damit seit sieben Spielen auf einen Sieg. Andreas Voglsammer brachte die Gäste aus Ostwestfalen zweimal in Führung (7. Minute, 61.), für Duisburg trafen Stanislav Iljutcenko (20.) und Kevin Wolze per Freistoß (68.). Unmittelbar zuvor hatte Brian Behrendt wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen (67.).

Da die Rivalen aus Sandhausen, Magdeburg und Ingolstadt ihre Spiele am Wochenende allesamt gewonnen hatten, dürfte sich das Unentschieden für den MSV wie eine Niederlage anfühlen. Bei nur noch drei ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz fünf Punkte, zudem haben die Duisburger die mit Abstand schlechteste Tordifferenz aller Teams im Tabellenkeller.

Voglsammer trifft früh

Den besseren Start in dieses Spiel erwischten in Duisburg die Gäste aus Oswestfalen. Bei einem Angriff des MSV verlor Havard Nielsen den Ball - und dann zeigten die Bielefelder, wie gut sie kontern können. Fabian Klos dribbelte auf der rechten Seite bis zur Grundlinie und spielte flach in den Rückraum, wo Andreas Voglsammer lauerte und zur Führung traf (7.).

Fortan spielte für einige Minuten nur noch Arminia Bielefeld - und der MSV hatte Glück: Zunächst setzte Klos einen Kopfball aus neun Metern knapp über das Tor (9.), wenig später spielte Cedric Brunner Jonathan Clauss frei, doch der Schuss des Franzosen klatschte an den Pfosten (16.).

Effektive Duisburger

Als Iljutcenko in der 20. Minute ausglich, stellte das den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf. Nach einer Flanke von Enis Hajri war es Moritz Stoppelkamp, der an den Ball kam. Sein Schuss wurde unverhofft zur Vorlage für Iljutcenko, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschob.

In der zweiten Halbzeit dauerte es dann eine gute Viertelstunde, ehe die 13.340 Zuschauer in Duisburg die nächste Torchance zu sehen bekamen. Die hatte es dann aber in sich: Duisburgs Dustin Bomheuer traf Gegenspieler Klos im Zweikampf am Fuß, Schiedsrichter Michael Bacher entschied auf Elfmeter. Voglsammer trat an, traf den Ball aber nicht voll und hatte Glück, dass Felix Wiedwald den Gegentreffer mit einer Hand nicht mehr verhindern konnte (61.).

Rot für Behrendt, Tor für Duisburg

Sechs Minuten später spielte Fabian Schnellhardt einen tollen Pass über 30 Meter genau in den Lauf von Iljutcenko. Behrendt kam zu spät und holte seinen Gegenspieler zwanzig Meter vor dem Tor unfair von den Beinen. Es war eine Notbremse, Schiedsrichter Bacher zeigte Behrendt die Rote Karte (67.). Den Freistoß schoss Kevin Wolze und er traf den Ball optimal - 2:2 (68.).

In der Schlussphase übernahm der MSV in Überzahl die Kontrolle über das Spiel und erspielte sich einige Chancen zum Siegtreffer. Doch der fiel nicht mehr, weil Bielefeld Torhüter Stefan Ortega die beste Möglichkeit von Nielsen spektakulär entschärfte (87.).

Für Arminia Bielefeld geht es schon am Freitag (03.05.2019) mit dem Derby gegen den SC Paderborn weiter. Der MSV Duisburg hat zwei Tage länger Pause und empfängt am Sonntag (05.05.2019) Holstein Kiel.