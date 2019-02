FC Köln - FC St. Pauli 4:1

Cordoba schießt den 1. FC Köln zum Sieg im Topspiel

Stürmer Jhon Cordoba hat den 1. FC Köln am Freitagabend (08.02.2019) mit drei Treffern zum Sieg gegen den FC St. Pauli geschossen. Am Ende hieß es 4:1 für den FC. Auch in der Tabelle überflügelte FC damit die Hamburger.