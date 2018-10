Offene zweite Hälfte, Köln ohne Durchschlagskraft

Im zweiten Durchgang blieb das Spiel offen. Duisburg zog sich weiter zurück und lauerte auf Konter, der FC verstärkte die Offensive und brachte die MSV-Defensive mehr und mehr in Verlegenheit. Glück hatten die Gäste in der 65. Minute, dass Schiedsrichter Florian Badstübner nicht auf Elfmeter für den FC entschied. MSV-Torhüter Daniel Mesenhöler hatte bei einem Klärungsversuch Kölns Dominick Drexler mit der Faust im Gesicht erwischt. In der Schlussphase drängte Köln die Gäste noch stärker zurück. Torhüter Mesenhöler, der in der Jugend beim FC gespielt hatte, stand immer mehr im Mittelpunkt und klärte zweimal stark gegen Terodde. Doch es war der MSV, der mitten in Kölns Drangphase hinein erneut in Führung ging. Dem FC fiel im Anschluss auch mit dem eingewechselten Jhon Cordoba als zweiter Spitze nicht mehr viel ein.

Horn: "Die schwächsten 30 Minuten in dieser Saison"

"Wir haben den ersten Schritt gemacht. Vieles war schon gut, aber einiges eben auch noch nicht", sagte Duisburgs Coach im Anschluss bei "Sky" zu seinem Traum-Einstand. "Die ersten 30 Minuten waren sicherlich die schwächsten in dieser Saison", meinte dagegen Kölns Keeper Timo Horn und sprach von einem "gebrauchten Tag". FC-Coach Anfang räumte eine verdiente Niederlage ein: "Wir haben in der ersten Hälfte wahnsinnig viele Fehler gemacht und Duisburg so ins Spiel gebracht. Du musst aber in jedem Spiel 90 Minuten voll gehen."

Nach der Länderspielpause bekommen die auswärts bislang makellosen Kölner die Chance zur Wiedergutmachung - Coach Anfang tritt dann mit seiner Mannschaft am Samstag (20.10.2018) bei seinem alten Klub Holstein Kiel an. Der MSV muss erneut ein Montagsspiel bestreiten und empfängt dann den FC St. Pauli.