Mit hohem Pressing versuchte das Team von Michael Oenning, den Offensivaufbau der Kölner zu unterbinden. Doch schon nach zwei Minuten hatte der Kolumbianer Cordoba die Möglichkeit zur FC-Führung, scheiterte aber an Keeper Alexander Brunst. Wie aus dem Nichts hatte Felix Lohkemper (10.) die Chance auf das 1:0 für Magdeburg, den Europapokalsieger von 1974. Geburtstagskind Marcel Risse, der am Montag 29 Jahre alt wurde, konnte gerade noch klären.

Augenzeuge Lukas Podolski

Nach 33 Minuten durften die Kölner Fans, unter ihnen der einstige FC-Torjäger Lukas Podolski, erstmals jubeln: Cordoba schob einen Abpraller reaktionsschnell über die Linie. Fünf Minuten danach fälschte Kölns Verteidiger Rafael Czichos einen Schuss von Michel Niemeyer gefährlich ab. Doch bis zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung der Rheinländer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Drexler trifft per Kopfball-Bogenlampe

Im ersten Liga-Pflichtspiel zwischen Köln und Magdeburg legte der FC drei Minuten nach Wiederbeginn nach, als Drexler mit einer Kopfball-Bogenlampe auf 2:0 erhöhte. Nun war Magdeburg um Schadensbegrenzung bemüht. Kölns Torjäger Terodde scheiterte an der Latte (77.), war in der Nachspielzeit aber doch noch erfolgreich.

Für den 1. FC Köln steht am letzten Spieltag des Jahres ein weiteres Heimspiel an. Am Freitag (21.12.18) wird der VfL Bochum zu Gast sein. Magdeburg tritt einen Tag später beim FC St. Pauli an.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Montag, 17.12.18, ab 22.50 Uhr