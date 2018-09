Erst nach 20 Minuten beendeten die Kölner Anhänger ihren Stimmungsboykott, der sich gegen den Deutschen Fußball-Bund, dessen Präsidenten Reinhard Grindel und die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball richtete. Je lauter die Fans wurden, desto mehr stockten die Kölner Angriffsbemühungen. Ingolstadt, das vor Spielbeginn mit 13 Gegentreffern eine der schlechtesten Abwehrreihen der Liga gestellt hatte, ließ kaum noch etwas zu. Vorne sorgten Dario Lezcano (15.) und Kittel (43.) per Freistoß für Gefahr.

Glücklicher Elfmeterpfiff für Köln

Nach der Pause wurde Ingolstadt mutiger und ging durch Kittel in Führung. Nouri trieb sein Team weiter nach vorne, während Köln zunehmend die Kontrolle verlor. In dieser Phase war Ingolstadt dem zweiten Tor näher - doch Kittel foulte Marcel Risse im Strafraum, und FC-Torjäger Terodde ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen. Allerdings hätte es in der Szene zuvor Abstoß für den FCI und keine Ecke für Köln geben dürfen.

Das 1:1 genügte beiden Teams nicht. Entsprechend hektisch ging es hin und her, Kölns Keeper Timo Horn parierte mehrfach stark. FC-Trainer Markus Anfang brachte in der Schlussphase noch die Stürmer Serhou Guirassy und Jhon Cordoba, um den Heimsieg zu erzwingen. Doch es war Terodde nach einer Ecke, der den FC jubeln ließ.

Die Kölner müssen schon am Freitag (28.09.18) in Bielefeld zum nächsten Spiel antreten, Ingolstadt empfängt am kommenden Montag Union Berlin.