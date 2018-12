Das Team von Trainer Markus Anfang verlor am Freitag (21.12.2018) nach einer schwachen Leistung gegen den VfL Bochum verdient mit 2:3 (1:1) und könnte im Laufe des 18. Spieltags noch Boden auf den Hamburger SV verlieren. Der Spitzenreiter spielt am Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel und würde mit einem Sieg auf vier Punkte davonziehen.

Köln bleibt Zweiter, Bochum verbesserte sich mit dem ersten Sieg seit vier Wochen auf den sechsten Platz. Der FC, der die vergangenen drei Heimspiele mit 15:1 Toren für sich entschieden und fünf Siege in Serie gefeiert hatte, bestimmte die Partie zwar weitestgehend, hinten aber unterliefen den Kölnern eklatante Fehler.

"Was die Bochumer an Glück in den letzten Wochen nicht hatten, haben wir ihnen beschert" , sagte Kölns Trainer Markus Anfang bei "Sky": "Wir haben hintenraus versucht, das mit drei Stürmern umzubiegen, aber es sollte nicht sein. Das zeigt auch, dass es schwer wird in der Rückrunde und kein Selbstläufer."

Köln verteilt vorweihnachtliche Geschenke

Lukas Hinterseer nutzte einen kapitalen Patzer von Rafael Czichos, der einen zuvor abgefangenen, halbhohen Ball nicht unter Kontrolle bekam, zur Führung für die Gäste und schockte Köln bereits nach 28 Sekunden. Noch vor der Pause gelang Terodde der Ausgleich (24. Minute) - und diesmal verteilte der Gegner ein Geschenk: VfL-Linksverteidiger Danilo Soares spielte unbedrängt vor dem eigenen Tor einen Fehlpass in den Lauf des Ex-Bochumers Terodde, der schnell schaltete und am herausgeeilten Bochumer Torwart Manuel Riemann vorbei einschob. Es war das 22. Saisontor nach 18 Spieltagen für Top-Torjäger Terodde.

Bochum kontert clever - Risse verkürzt noch

Köln dominierte fortan die Partie, die Bochumer verlagerten sich auf Konter - mit Erfolg. Hinterseer schnürte seinen Doppelpack (58.), wenngleich auch aus stark abseitsverdächtiger Position, Sidney Sam sorgte wenig später für die Vorentscheidung (69.). Kölns Marcel Risse konnte mit seinem sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel in die lange Ecke des Bochumer Tores nur noch verkürzen.

In der Schlussphase der von vielen Fehlern geprägten Partie drängte Köln nochmals auf den Ausgleich, war dabei aber meist zu harmlos und ohne Ideen. Vor 50.000 Zuschauern, unter ihnen auch FC-Ikone Lukas Podolski, hätte Terodde (80.) das 3:3 erzielen können, sein Kopfball war aber nicht platziert genug.

Bochums Doppeltorschütze Hinterseer zeigte sich nach dem Spiel nicht unbedingt überrascht vom Ausgang der Partie: "Wir wussten, dass wir auch hier etwas holen können. Wir haben das gut gemacht."

Im neuen Jahr reist Köln zum Top-Spiel zu Union Berlin (Donnerstag, 30.01.2019). Bochum empfängt am 19. Spieltag zu Hause den MSV Duisburg.