Osnabrück eiskalt

Gegen Kiel zeigte sich das Team von Daniel Thioune extrem effektiv. Trotz weniger Ballbesitz und Torschüsse war der Osnabrücker Erfolg nach einem starken ersten Durchgang der Kieler am Ende nicht völlig unverdient. Ein Rezept: Die Stärke bei Standards. Beide Alvarez-Treffer fielen nach einem ruhenden Ball, erst traf der Angreifer per Straf- dann nach der Pause per Freistoß. Bei den letzten beiden Toren nutzten Blacha und Henning Stellungs- und Abstimmungsfehler in der Holstein-Abwehr eiskalt aus.

Die Kieler bekommen es am nächsten Sonntag (15.12.2019) mit dem FC Nürnberg zu tun, während Osnabrück Dresden zu Gast hat.