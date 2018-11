Holstein Kiel - FC Ingolstadt 2:2

Ingolstadt verpasst Befreiungsschlag in Kiel

Trainer Alexander Nouri hat mit Zweitliga-Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt den zweiten Punkt in Folge geholt. Nach dem 1:1 gegen den MSV Duisburg folgte vor 8410 Zuschauern für die Schanzer am Samstag (03.11.18) ein 2:2 (0:0) bei Holstein Kiel, allerdings wurde ein 2:0 an der Förde verspielt.