Das Team von Trainer Markus Anfang gewann gegen den 1. FC Heidenheim 2:1 (2:0) und verkürzte den Abstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg zumindest vorübergehend auf einen Punkt. Mit 44 Zählern liegen die Kieler auf dem Relegationsplatz drei.

Schindler und Kinsombi

Kingsley Schindler (18.) per Foulelfmeter und David Kinsombi (39.) brachten die Gastgeber schon in der ersten Halbzeit in Führung. In der 82. Minute traf John Verhoek für die Gäste. Heidenheim, das seit vier Spielen auf einen Sieg wartet, konnte sich nicht weiter von den Abstiegsrängen absetzen.