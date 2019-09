Die Mannschaft des angezählten Trainers Mirko Slomka setzte sich zum Auftakt des 7. Spieltages im Nordduell bei Holstein Kiel am Freitagabend (20.09.19) mit 2:1 (1:0) durch und feierte damit den ersten Erfolg nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie. Hannover hat nach dem lang ersehnten Befreiungsschlag als vorerst Elfter nun acht Punkte auf dem Konto.

"Die zwei Niederlagen zuletzt haben schon wehgetan. Da fängt man schon ein bisschen an nachzudenken" , sagte Hannovers Routinier Edgar Prib nach der Partie erleichtert. "Heute haben wir es vernünftig gemacht, die Ordnung hat gestimmt."

Führung ausgerechnet durch Ducksch

Marvin Ducksch brachte 96 mit einem Kopfballtreffer kurz vor dem Pausenpfiff (43.) in Führung und erzielte gegen seinen Ex-Klub den dritten Saisontreffer. Der 25-Jährige war damit an sechs der vergangenen sieben Treffer der Hannoveraner beteiligt. Cedric Teuchert erhöhte mit einem abgefälschten Schuss in den linken Winkel (52.), ehe Lee Jae-Sung (63.) per Kopf noch der Anschlusstreffer für die Störche gelang.

Kiel steckt nach der Trennung von Coach André Schubert und dem missglückten Debüt von Interimstrainer Ole Werner mit fünf Zählern weiter im Tabellenkeller fest. Hannover-Coach Slomka darf nach einer verbesserten Vorstellung und dem zweiten Saisonsieg vorerst durchatmen.

Kiel jetzt nach Fürth

Holstein Kiel hat nun am nächsten Sonntag (29.09.19) die schwierige Auswärtsaufgabe bei der SpVgg Greuther Fürth zu bewältigen. Tags darauf empfängt Hannover zum Montags-Topspiel den 1. FC Nürnberg.