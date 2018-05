Die Löwen verloren in einem wilden Abstiegsfinale mit 2:6 (2:4) beim Relegations-Teilnehmer Holstein Kiel und hofften vergeblich auf Patzer der Konkurrenz. Die SpVgg Greuther Fürth (1:1 beim 1. FC Heidenheim) tat der Eintracht nicht den Gefallen, 39 Punkte reichten in der Abschlussrechnung nur für Rang 17.

Den Kielern gelang die Generalprobe für die Aufstiegs-Play-offs gegen den VfL Wolfsburg, zumal Trainer Markus Anfang einige Leistungsträger schonte. Braunschweig war durch Jan Hochscheidt (6.) und Ken Reichel (19.) zweimal im ersten Durchgang in Führung gegangen und hatte wieder große Hoffnung auf den Klassenerhalt. Doch vor allem Steven Lewerenz bekamen die Gäste nie in den Griff - der Offensivmann erzielte vier Treffer (22., 30., 57., 59.). Zudem trafen Aaron Seydel (16.) und Kapitän Rafael Czichos (33.).

Schwache Braunschweiger Defensive

Schon zur Halbzeitpause sah es finster für die Eintracht aus, die vor allem in der Defensive nicht zweitligatauglich agierte. Lieberknecht verzweifelte immer mehr. Sein Team hatte den effizienten Kielern nichts mehr entgegenzusetzen. Holstein-Coach Markus Anfang wechselte die Startelf-Kandidaten für die Wolfsburg-Duelle nach und nach aus, dennoch blieben die Gastgeber überlegen.

Nach dem Schlusspfiff trauerte Lieberknecht auf dem Rasen, nahm seine Spieler in den Arm und wischte immer wieder Tränen beiseite. Nach seinem Amtsantritt hatte der gebürtige Pfälzer seinen Herzensklub binnen fünf Jahren von der dritten in die erste Liga geführt und im Fußball-Oberhaus trotz des mit Abstand geringsten Team-Etats lange im Kampf um den Klassenerhalt gehalten. Am 33. Spieltag feierten ihn die Fans noch mit einer beeindruckenden Choreographie für seine Vereinstreue und Erfolge. Nun der Tiefpunkt. Es würde nicht mehr überraschen, wenn sich die Wege von Lieberknecht und der Eintracht demnächst trennen. Entsprechende Gerüchte halten sich seit Wochen.