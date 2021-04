Osnabrück weiter in Abstiegsgefahr

Osnabrück schwebt mit 26 Punkten allerdings weiterhin in Abstiegsgefahr und belegt Rang 15. Nur beim 1:1 in Nürnberg und jetzt in Karlsruhe hatte der VfL in den vergangenen zwölf Partien punkten können.

Zu Beginn konnten die Gäste die Begegnung ausgeglichen gestalten, doch im weiteren Verlauf übernahm KSC die Initiative. Mehr als die Großchance für Marvin Wanitzek (41.), der freistehend die mögliche Führung vergab, sprang für Karlsruhe aber nicht heraus.

Umso konsequenter agierte der VfL kurz nach Wiederanpfiff: Kerk bediente nach einer tollen Kombination Santos, der erfolgreich zum Tor des Tages abschloss. Karlsruhe verstärkte in der Schlussphase den Druck, konnte aber kaum noch Torgefahr entwickeln.