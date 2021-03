Abwechslungsreiche Partie, keine Tore im Wildpark

Der Sieg für die Karlsruher wäre allerdings am Ende eher glücklich gewesen, denn im Wildpark hatten die Gäste aus Braunschweig die deutlich besseren Chancen. Der KSC kam erst Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel, Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic parierte mehrfach glänzend.

Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie. Aber auch in der zweiten Hälfte waren die Braunschweiger näher dran am Siegtor. Der Südkoreaner Dong-Won Ji vergab die bis dahin beste Gelegenheit (55.). Zehn Minuten später scheiterte Fabio Kaufmann an KSC-Torwart Marius Gersbeck.

KSC muss nach Paderborn

Braunschweig bekommt am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Darmstadt die Chance, weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Der KSC muss bereits am Freitagabend beim SC Paderborn antreten.