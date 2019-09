In einer schwachen Partie der 2. Fußball-Bundesliga traf Manuel Stiefler am Freitagabend (13.09.19) in der 57. Minute zur Führung für die Gastgeber.

Zenga scheitert an Uphoff

Zuletzt hatte der KSC drei Mal nacheinander verloren, rückt durch den Heimerfolg nun aber mit neun Punkten zumindest bis Samstag auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Sandhausen vergab seine beste Gelegenheit vor 13.517 Zuschauern im Wildparkstadion schon in der ersten Halbzeit, als Erik Zenga frei vor KSC-Torwart Benjamin Uphoff scheiterte (31. Minute), und verpasste den Sprung auf Platz zwei.

Karlsruhe jetzt zum Club

Der KSC muss nun am nächsten Samstag (21.09.19) beim 1. FC Nürnberg antreten. Die Sandhäuser spielen zeitgleich gegen den VfL Bochum.

sid/dpa | Stand: 13.09.2019, 18:35