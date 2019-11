Mit einem Doppelpack in der 17. und 21. Minute schossen die Stürmer Anton Fink und Philipp Hofmann den lange Zeit überlegenen KSC früh auf die Siegerstraße. Erneut Hofmann per Fallrückzieher (56.) und Marvin Wanitzek (90.) machten alles klar.

"Weltklasse" - Wanitzek lobt Hofmann

Wanitzek analysierte nach der Partie am Sportschau-Mikrofon: "Der Sieg geht in Ordnung, wir haben von Anfang gezeigt, dass wir die Punkte hier behalten wollen. Nach dem Anschlusstor ist es zwar nochmal gefährlich geworden, da hatten wir 15, 20 Minuten, die nicht so gut waren - aber das werden wir analysieren und nächste Woche besser machen."

Zum spektakulären Fallrückziehertor seines Kollegen Hofmann sagte er anerkennend: "Den Ball so zu treffen, bei seiner Größe, das ist Weltklasse. Da ist das ganze Stadion aufgesprungen."

Jahn trifft drei Mal den Pfosten

Max Besuschkow gelang für Regensburg, das insgesamt drei Mal an Latte und Pfosten traf, nur das zwischenzeitliche 3:1 (70.). Für den bis in die Mitte der zweiten Halbzeit pomadig auftretenden Tabellenfünften Regensburg endete eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage.