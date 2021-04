Nach dem fünften Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen hat der KSC bei noch fünf ausstehenden Partien sieben Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei. Die Sachsen hatten den Klassenerhalt bereits vor dem Anstoß sicher. Mit nun 41 Punkten rangieren sie weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

"Vom Einsatz, Wille und Leidenschaft können wir niemandem was vorwerfen" , sagte Karlsruhe Jerome Gondorf nach dem Spiel am ARD-Mikro. "Wie wir aus der Quarantänezeit rausgekommen sind, bin ich hoch zufrieden mit" , so Gondorf weiter.