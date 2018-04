Schockmoment für Lautern

Auch in der Folge fehlte den "Roten Teufeln" lange die Struktur im Angriffsspiel, erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde das Team von Trainer Michael Frontzeck besser.

Einen Schockmoment erlebten die 27.718 Zuschauer nach knapp einer halben Stunde, als Leon Guwara nach einem Zusammenprall mit Sebastian Stolze benommen auf dem Rasen lag und behandelt werden musste. Der 21-Jährige kehrte aber wenig später ins Spiel zurück, ehe er nach 65 Minuten ausgewechselt wurde.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war wieder Regensburg überlegen. Kaiserslautern spielte zunächst zu verhalten, ehe Andersson doch noch für Spannung sorgte.

Die Lauterer reisen am nächsten Freitag zum VfL Bochum, am selben Tag gastiert Regensburg in Fürth.