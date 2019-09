Das Team hat den ersten Sieg gegen seinen Angstgegner trotz Führung aus der Hand gegeben und im Rennen um den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Der Favorit musste sich mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart, der am Freitag (27.09.2019) 1:0 bei Arminia Bielefeld gewonnen hatte, wuchs auf drei Zähler an.

Der HSV geriet nach Videobeweis in Rückstand (29.): Nach einer verunglückten Faustabwehr von Torhüter Daniel Heuer Fernandes schoss Sebastian Stolze den Ball ins Tor, dort lag aber sein Jahn-Teamkollege Marco Grüttner. Wegen Abseits verweigerte Schiedsrichter Tobias Welz zunächst die Anerkennung, dann erkannte er auf dem Monitor, dass Grüttner erst hinter der Linie den Ball berührt hatte. Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten drehte Hamburg das Spiel: Erst lenkte Sebastian Nachreiner den Ball ins eigene Tor (72.), dann traf Aaron Hunt aus der Distanz (75.). Zum Sieg reichte es aber nicht, weil Andreas Albers noch ausglich (85.).

Für Regensburg geht es am Sonntag (06.10.2019) bei Holstein Kiel weiter. Der HSV empfängt einen Tag vorher die SpVgg Greuther Fürth.

Ausschnitte in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 28.09.19, ab 18 Uhr