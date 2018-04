Der eingewechselte Adam Zrelak rettete dem 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.04.2018) mit seinem Treffer (74.) zum 1:1-Endstand einen Punkt beim FC Ingolstadt. Vier Spieltage vor dem Saisonende haben die Franken damit zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel.

Köllner: "Wir sind sehr zufrieden"

"Wir sind mit dem Punkt sehr zufrieden" , sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner, während Kevin Möhwald, der den Club nach dieser Saison aller Voraussicht nach verlassen wird, den Torschützen bei Sky lobte: "Das hat Adam gut gemacht."

Der "Club" spielt noch gegen beide Konkurrenten im Rennen um die direkten Aufstiegsplätze. Zum wiedererstarkten Aufsteiger Kiel müssen die Nürnberger, die aus ihren vergangenen sieben Spielen nur sieben Punkte geholt haben, bereits in ihrem nächsten Spiel am 23. April. Am letzten Spieltag trifft der neunmalige deutsche Meister dann noch auf die schwächelnden Düsseldorfer.

Ingolstadt womöglich schon aus dem Aufstiegsrennen