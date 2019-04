Die Gastgeber gewannen gegen Dynamo Dresden 1:0 (0:0) und sprangen mit 29 Punkten auf den Relegationsplatz 16. Ingolstadt hat in den vier Spielen unter Oral zehn Punkte geholt. Sonny Kittel (47.) traf kurz nach der Pause für die Gastgeber. Dresden ist mit 36 Punkten noch nicht gerettet. Zuletzt hatten die Sachsen mit einem 3:0-Sieg gegen Spitzenreiter 1. FC Köln aufhorchen lassen.

"Wir leben wieder, es ist Land in Sicht" , sagte Ingolstadts Stefan Kutschke am ARD-Mikrofon und war sichtlich beeindruckt von der Partie gegen seinen Ex-Verein, "auch wenn sich ein Spiel gegen mich, äh, gegen Dynamo anfühlt wie Turbulenzen im Flugzeug." Und über den neuen Trainer Tomas Oral, unter dem der FCI in den letzten vier Spielen zehn Punkte holte, meinte Kutschke: "Er hat an ein paar Stellschrauben gedreht und offenbar die richtigen gefunden."

Kittel trifft per Freistoß

Die Gastgeber begannen engagiert und erspielten sich einige Möglichkeiten. Vor allem Dario Lezcano setzte sich dabei mehrmals gut in Szene. Kurz vor der Pause hatte Dzenis Burnic für die Gäste mit einem direkten Freistoß die bis dato beste Chance.