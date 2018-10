Kutschke-Treffer zu wenig für Ingolstadt

Im Ingolstädter Sportpark erzielten Sebastian Andersson (43., Foulelfmeter) und Akaki Gogia (73.) die Treffer für die Berliner, die lange Zeit das Spiel gegen harmlose Gastgeber kontrollierten.

Dem eingewechselten Stefan Kutschke gelang zehn Minuten vor Schluss per Foulelfmeter der Anschlusstreffer zum 1:2. Doch eine wirkliche Schlussoffensive der Schanzer blieb aus. Ingolstadt kassierte damit seine vierte Niederlage in Folge.

Kaum Chancen für die Schanzer

Erst nach dem Seitenwechsel zeigte der FCI etwas mehr in der Offensive. Allerdings dauerte es bis zur 61. Minute, ehe Sonny Kittel mit einem Freistoß die erste nennenswerte Offensivaktion für die sichtlich verunsicherten Gastgeber hatte. In der Schlussphase baute Gogia mit einem platzierten Flachschuss die Gäste-Führung aus. Für Ingolstadt war nicht mehr als der Elfmetertreffer von Kutschke drin.