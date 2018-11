Seeler feiert schönen Geburtstag

Am 82. Geburtstag des in einer Loge zuschauenden HSV-Idols Uwe Seeler erkämpften sich die "Rothosen" vor mehr als 53.000 Zuschauern ein Übergewicht an Chancen, fahndeten aber lange nach einem Erfolgsrezept. Für Wolf war es beim Duell der Bundesliga-Absteiger die erste echte Bewährungsprobe. Die Pflichtaufgaben beim Kellerkind 1. FC Magdeburg und im Pokal bei Wehen Wiesbaden hatte der frühere Stuttgarter Coach mit seinem Team bereits erfolgreich gelöst.

Auch im Aufeinandertreffen der teuersten Mannschaften der Liga setzte der 37-Jährige wieder auf Lasogga und stellte dem Sturmtank Youngster Jann-Fiete Arp an die Seite. Köln startete mit Toptorjäger Simon Terodde in der Spitze. Die Domstädter versuchten das Spiel in die Hand zu nehmen, konnten sich aber zunächst nicht gegen die diszipliniert und tief stehenden Hamburger durchsetzen. Erst nach einer Viertelstunde kam der HSV auf. Khaled Narey scheiterte aus 15 Metern an Timo Horn im FC-Tor.