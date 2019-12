Im heimischen Volksparkstadion unterlagen die Hanseaten am Freitag (06.12.2019) Heidenheim durch einen späten Treffer von Jonas Föhrenbach (82. Minute) mit 0:1 (0:0).

Nach zuvor sechs Liga-Heimsiegen in Folge musste sich der Hamburger SV wieder geschlagen geben und kassierte zudem nach dem 1:2 in Osnabrück die zweite Niederlage in Folge. Mit 29 Punkten bleibt der HSV Zweiter, liegt jetzt aber nur noch drei Zähler vor Heidenheim. "Wir müssen das Tor machen", haderte HSV-Verteidiger Rick van Drongelen nach der Partie gegenüber dem ARD -Hörfunk. "Eine Mannschaft, die gar keinen Fußball spielen wollte, gewinnt hier dann. Das ist sehr bitter."

Schwache erste Halbzeit

In einer nahezu ereignislosen ersten Halbzeit fiel dem HSV gegen defensiv gut sortierte und sehr tief stehende Heidenheimer nicht viel ein. Kaum einmal fanden die Gastgeber den Weg in den Strafraum, geschweige denn zu einem gefährlichen Abschluss. Und wenn, dann trafen die Hanseaten oft die falsche Entscheidung. Heidenheim tat seinerseits nicht viel für die Offensive und so ging es torlos in die zweite Halbzeit.