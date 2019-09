Sechs Tage nach dem bitteren 0:2 beim Lokalrivalen FC St. Pauli fegte der Bundesliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit 4:0 (2:0) vom Platz.

Ein Solo von Joshua Vagnoman, dessen Schuss abgefälscht wurde, bescherte dem HSV die frühe Führung (18.). Lukas Hinterseer schloss eine sehenswerte Kombination über Rick van Drongelen und Martin Harnik mit dem 2:0 ab (32.). Harnik erhöhte nach der Pause nach einem weiteren langen Pass von van Drongelen (47.), Aaron Hunt setzte den Schlusspunkt (62.).

HSV dominiert, Aue enttäuscht

Vor 44.021 Zuschauern waren die Gastgeber von Beginn an spielbestimmend. Auffällig neben Vagnoman war der niederländische Verteidiger Rick van Drongelen, der immer wieder gefährliche Aktionen einleitete. Die Gäste aus Sachsen knüpften nicht an die starken Leistungen aus den vorherigen Spielen an. Christoph Ferner (23.) hatte noch die beste Chance per Kopf, scheiterte aber an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes.

Trainer Dieter Hecking, der beim Abschlusstraining "aus familiären Gründen" gefehlt hatte, saß zwar auf der Bank, gab aber keine Interviews und blieb der Pressekonferenz fern.

Sachsenduell in Aue

Am 8. Spieltag gastiert der Hamburger SV am Samstag (28.09.2019) bei Jahn Regensburg. Erzgebirge Aue empfängt am Sonntag Dynamo Dresden zum Sachsenduell.