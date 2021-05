In den Relegationsspielen um den Aufstieg müssen die Kieler nach zwei Niederlagen in Folge nun gegen den 1. FC Köln antreten, der sich am letzten Bundesligaspieltag mit einem 1:0-Sieg gegen Schalke noch auf Platz 16 gerettet hat. Das Hinspiel findet am Mittwoch (26.05.2021) in Köln statt.

Wiedersehen mit Markus Anfang

Die Stadt Kiel hatte sich für den erhofften Festtag blau-weiß-rot herausgeputzt. Und Holstein startete mit frischen Kräften in sein Finale. Nach einem aufreibenden Spielplan infolge der beiden Quarantäne-Situationen kam das Team in den Genuss einer vollständigen Trainingswoche. Für Kiel enorm bedeutend gegen den formstarken Gegner um den früheren "Störche"-Coach Markus Anfang.

Die ersten Minuten waren enorm umkämpft, Holstein erarbeitete sich aber leichte Vorteile mit aktivem Pressing und spielte kontrolliert nach vorne. Dabei waren die Gastgeber auf die richtige Balance bedacht, um Darmstadts Dursun keine Räume zu bieten.

Fans vor dem Stadion

Auf die Zulassung einiger Zuschauer hatten die Gastgeber trotz der großen Bedeutung der Partie freiwillig verzichtet. Vor dem Stadion jubelte aber ein großer Holstein-Block über den Führungstreffer und feuerte die nun sichtlich beflügelten Kieler Profis an. Darmstadt blieb gefährlich, Dursun kam in der 30. Minute zur großen Ausgleichschance.

Die Hausherren gingen verdient mit der Führung in die Halbzeitpause, nach dem Wiederanpfiff spielte Dursun aber seine Qualitäten aus, und für Kiel begann das große Zittern. Holstein war nun verunsichert, und die Fans der Nordlichter hofften immer mehr auf einen Patzer von Fürth. Auch, weil Serra in der 73. Minute eine Riesenchance ausließ. Stattdessen erhöhte Höhn kurz danach auf 3:1, der Kieler Schlussspurt kam dann zu spät.