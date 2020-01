Holstein Kiel

Im ersten Einsatz nach der Winterpause kamen die Kieler Störche gegen Darmstadt 98 am mittwoch (29.01.2020) nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und warten seit mittlerweile vier Spielen auf einen Sieg. Der bislang letzte Dreier im eigenen Stadion gelang Ende Oktober gegen Bochum (2:1). in Führung, Serdar Dursun traf kurz vor der Pause für Darmstadt (45.), das auch im dritten Zweitligaspiel in Kiel keinen Sieg erringen konnte.

Lee trifft nur den Pfosten

Nach einer Anfangsviertelstunde ohne Höhepunkte erhöhten die Kieler den Druck und kamen zu ersten Chancen. Regisseur Jae-Sung Lee traf bei der besten Gelegenheit den Pfosten, der Nachschuss von Emmanuel Iyoha landete am Außennetz (22.). Besser machte es Thesker, der Verteidiger nickte den Ball nach einer maßgerechten Lee-Flanke ein.

Die Störche hatten weiter mehr vom Spiel, der Ausgleich fiel aus heiterem Himmel. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld schlug Dursun zu. Auch nach der Pause dominierte Kiel, agierte aber nicht zwingend genug und hatte Glück: Marvin Mehlem schoss knapp über das Tor (76.).