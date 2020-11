Holstein Kiel

Auch in der Folge belauerten sich beide Teams und gingen kaum ins Risiko. Torchancen? Fehlanzeige. Erst in der 26. Minute hatte Kiel die erste echte gute Möglichkeit des Spiels. Die "Störche" pressten im Mittelfeld, schalteten schnell um. Fin Bartels zog aus 17 Metern ab - HSV-Torwart Sven Ulreich musste sich strecken und hatte den Ball erst im Nachfassen.

Kiel vor der Pause kalt erwischt

In der 33. Minute schickte Amadou Onana HSV-Torjäger Simon Terodde steil. Doch statt selbst zu schießen, versuchte er den Ball an der Strafraumgrenze nach rechts zu Khaled Narey abzulegen - Stefan Thesker fing das Zuspiel ab. Hamburg hatte zu diesem Zeitpunkt zwar über 70 Prozent Ballbesitz, machte aber viel zu wenig daraus. So musste ein Standard her: Nach Ecke von Sonny Kittel köpfte Stephan Ambrosius den Ball zu Jeremy Dudziak, dessen Querleger Heyer am ersten Pfosten nur noch einnicken musste.

KSV mutig in die zweite Halbzeit

Den zweiten Durchgang gingen die Kieler deutlich aggressiver an und demonstrierten, das Spiel drehen zu wollen. Einen Seitfallzieher im Strafraum setzte Bartels (48.) deutlich am rechten Winkel vorbei. Die KSV schnürte den HSV in seiner Hälfte ein. Hamburg ruhte sich viel zu sehr auf seiner Führung aus, lauerte nur auf Konter.

Serra vergibt Kieler Sieg

Wie der HSV im ersten Durchgang konnte Kiel im zweiten aus über 70 Prozent Ballbesitz viel zu wenig Kapital schlagen. Echte Torchancen erarbeiteten sich die "Störche" nicht, vor dem Tor fehlte es einfach an Killerinstinkt. Hamburg hatte dann sogar die Chance zum 0:2, Narey (86.) scheiterte mit einem Distanzschuss aber an Kiels Keeper Gelios. In der Nachspielzeit belohnte Joker Mees Holstein für sein Engagement und drückte aus sieben Metern den Ball ins Hamburger Tor. Janni-Luca Serra (90.+2) hatte sogar noch die Chance zum Kieler Siegtreffer, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Ulreich.