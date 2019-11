Der Topfavorit auf den Aufstieg musste damit im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr ernut Federn lassen. Tabellenführer HSV führt das Klassement nach 13 Spieltagen aber zumindest bis Sonntag (10.11.2019) mit einem Zähler Vorsprung vor Arminia Bielefeld an. Die Ostwestfalen können mit einem Dreier beim kriselnden 1. FC Nürnberg die Hamburger an der Tabellenspitze ablösen.

Jatta muss vom Platz

Vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion mussten die Gäste bereits in der 27. Minute einen Rückschlag verkraften, als Bakery Jatta nach einem groben Foulspiel an Janni-Luca Serra die Rote Karte sah. Der Gefoulte brachte Kiel in der 43. Minute 1:0 in Führung.

Nach der Pause drängte Hamburg in Unterzahl auf den Ausgleich, die "Störche" blieben ihrerseits bei Kontern gefährlich. Timo Letschert (90.+1) sicherte dem HSV dann aber in der Nachspielzeit den verdienten Punkt.