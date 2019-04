Holstein Kiel darf weiter mindestens von der Relegation zur Bundesliga träumen. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli feierten die "Störche" am Samstag (06.04.2019) in Unterzahl einen 2:1 (0:1)-Sieg und rückten zumindest vorerst bis auf zwei Zähler an Platz drei heran. St. Pauli, das jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen hat, rangiert mit 44 Punkten auf Rang sechs.

Rot und Elfmeter Ende der ersten Hälfte

Beide Teams brauchten zunächst etwas Zeit, um auf Touren zu kommen. In der Schlussphase der ersten 45 Minuten hatt Masaya Okugawa das 1:0 auf dem Kopf, zielte aber daneben (35.).

St. Pauli war offensiv harmlos, aber hatte dann die Aktion kurz vor der Pause: Alex Meier entwischte auf einen langen Ball. Stefan Thesker blieb nur der Griff zum Trikot. Notbremse. Rot für Thesker und Elfmeter. Den brachte Meier sicher im Tor unter (42.).

Kiel kommt mit Wucht

Kiel, das schon im ersten Durchgang die besseren Möglichkeiten hatte, reichten zwei Minuten kurz nach der Pause, um die Partie trotz Unterzahl zu drehen. Zunächst verwandelte Alexander Mühling einen an Mathias Honsak verursachten Foulelfmeter oben links zum 1:1.

Kurz darauf Jaeseong Lee zur Stelle, als Masaya Okugawa nach einem schnellen Angriff über die linke Seite den Pass hart und flach in den Fünfmeterraum brachte (53.). St. Pauli fiel gegen gut organsierte und engagierte Kieler danach nicht meher viel ein.

Für Kiel geht der Kampf um Platz drei mit dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht FC Ingolstadt weiter (14.04.19, 13.30 Uhr). St. Pauli empfängt am heimischen Millerntor zur selben Zeit Arminia Bielefeld.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 06.04.2019, 18 Uhr