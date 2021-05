Holstein Kiel bezwang am Freitagabend (07.05.2021) den FC St. Pauli mit 4:0 (2:0) und festigte damit Relegationsplatz drei. Der Hamburger SV liegt vor den weiteren Partien des 32. Spieltags als Vierter bereits vier Zähler zurück, zudem haben die "Störche" von Trainer Ole Werner noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Kieler Woche im Aufstiegskampf

Wegen einer Corona-Quarantäne gegen das Team stehen für Holstein Kiel nun wegen der Nachholspiele drei Partien in einer Woche an. Am Montag spielt der Klub gegen Hannover 96 (18 Uhr), am Donnerstag gegen Jahn Regensburg (15.30 Uhr) und am Sonntag im regulär vorgesehenen 33. Spieltag beim Karlsruher SC (15.30 Uhr).