Fußball-Zweitligist Union Berlin hat im Kampf um den Aufstieg gepatzt. Das Team von Trainer Urs Fischer verlor am Freitagabend (15.03.2019) beim 1. FC Heidenheim trotz Führung noch mit 1:2 (1:0).

"In der ersten Hälfte war das Spiel ausgeglichen. Ein Fehler von uns, passiert. Am Ende hoch verdient, weil wir so zurückgekommen sind. Was die Mannschaft in der zweiten Hälfte gemacht hat, ist einfach nur ein Traum" , sagte FCH-Trainer Frank Schmidt.