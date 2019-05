SVS: Achtes Spiel ohne Niederlage in Folge

Sandhausen blieb auch im achten Spiel in Folge ohne Niederlage und holte im 17. Duell gegen Heidenheim den ersten Sieg. Beim Kopfballtor von Thomalla war Sebastian Griesbeck, der sich im Mittelfeld rustikal gegen SVS-Kapitän Dennis Diekmeier durchgesetzt hatte, der Vorbereiter. Torwart Marcel Schuhen konnte den Ball nicht mehr parieren.

Beim Strafstoß hatte Oliver Steurer gegen Wooten den Ball gespielt, trotzdem entschied Schiedsrichter Martin Thomsen auf den Punkt. Norman Theuerkauf leistete beim 2:1 die Vorarbeit für Mainka. Paquarada und erneut Wooten sorgten dann für die Wende zugunsten der Gäste.

Den letzten Schritt in Richtung Ligaerhalt kann der SV Sandhausen am kommenden Sonntag (12.05.2019) im Heimspiel gegen Arminia Bielefed tun. Zeitgleich tritt der 1. FC Heidenheim beim MSV Duisburg an.