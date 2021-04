Kiels Mees verpasst den Ausgleich

Die beste Chance der Gäste im ersten Durchgang vergab Fin Bartels mit einem Schlenzer (19.).

Im zweiten Durchgang erhöhte Kiel den Druck, kam aber erst in der Schlussphase zu Chancen. Die beste vergab Joshua Mees per Kopf (78.). Heidenheim war aber mit seinen stets gefährlichen Kontern einem Tor näher.

Nächste englische Woche für Kiel

Die Kieler haben eine weitere englische Woche vor der Brust - und die Chance, mit zwei Heimspielen Boden im Aufstiegsrennen gutzumachen: Am kommenden Samstag (10.04.2021) kommt Jahn Regensburg nach Kiel, am darauffolgenden Mittwoch wird die am 26. Spieltag abgesagte Partie gegen Hannover 96 nachgeholt. Die Niedersachen sind am Sonntag zuvor zu Gast in Heidenheim.