In der Folge drückte Dynamo mit schnellem Kombinationsspiel auf den Ausgleich, doch große Chancen konnten sich die Gäste zunächst nicht herausspielen. Bis kurz nach dem Seitenwechsel, als Heidenheims Verteidiger Marvin Rittmüller wegrutschte und Chris Löwe den Ball perfekt ins rechte Eck versenkte (51.).

Bis in die Nachspielzeit sah alles nach einem Unentschieden aus, ehe Leipertz nach einem Abpraller goldrichtig stand und aus kurzer Distanz den Siegtreffer markierte.

Dresden erneut auswärts

Für Heidenheim geht es am 7. Spieltag am kommenden Samstag mit der Partie in Sandhausen weiter, Dresden tritt am Sonntag erneut auswärts an und reist nach Darmstadt.

sid/dpa/red | Stand: 12.09.2021, 15:29