Trotz dieser Schwächephase bleiben die Rheinländer an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Relegationsplatz drei, den Aufsteiger Holstein Kiel belegt, ist aber auf vier Punkte geschmolzen. Trainer-Routinier Funkel kritisierte vor allem die Fortuna-Abwehr. "Die defensive Balance stimmt im Moment nicht. Wir haben verdient verloren" , sagte der 64-Jährige.

Für die Gastgeber, die nach vier Niederlagen in Serie und sechs Spielen ohne Sieg in Folge wieder einen Dreier feierten, trafen Nikola Dovedan (23., 57.) und Kevin Kraus (79.). Takashi Usami (51.) glich zwischenzeitlich für die Fortuna aus. Vor 12.800 Zuschauern hatten die Hausherren bereits in der zweiten Minute eine hervorragende Möglichkeit durch Maxi Thiel.

Mitte der ersten Hälfte schoss dann Robin Bormuth im eigenen Strafraum seinen Teamkollegen Marcel Sobottka an, Dovedan nutzte den Abpraller zur verdienten Heidenheimer Führung. Noch vor der Pause hätte Marcel Titsch-Rivero den Vorsprung ausbauen können. Düsseldorf war lediglich bei einem Weitschuss von Genki Haraguchi gefährlich.